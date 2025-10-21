“スケボーアイドル”NGT48清司麗菜（24）が、TBS系スポーツバラエティー番組「KUNOICHI 2025秋」（11月24日放送予定）に初出場する。21日、同局から参加者が発表された。「KUNOICHI」は「SASUKE」の女性版。清司は21年からスケートボードに取り組み、現在は全国スケートボード施設連絡協議会のアンバサダーを務めている。昨年、今年と2年連続で「SASUKEアイドル予選会」に出場するなど、AKBグループ屈指の運動能力の持ち主でもあ