千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。10月19日（日）の同番組では、「今山添が危ない！心を取り戻せ！『心無病』山添救出スペシャル！」が放送された。©AbemaTV,Inc.今回は、多額の借金を重ね、“心が無くなる病”＝「心無病」にかかってしまった相席スタート・山添寛を救うための緊急企画を実施。スタジオには、山添を知り尽くす相方の山粼ケイ、さらば青春の光・森田哲矢、ダ