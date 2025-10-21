21日午後、仙北市角館町の野球場でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと21日午後3時15分ごろ、仙北市角館町雲然田中の雲然野球場にクマ1頭がいるのを、野球場敷地内に駐車中の車内にいた仙北市の40代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで目撃場所付近を警戒し住民に注意を呼びかけています。