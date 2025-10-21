今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、新たに発足する高市政権の影響を探る展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５０円７０～１５１円９０銭。 ドル円相場は、午後２時過ぎ以降、ドル買い・円売りが優勢となり、午後３時過ぎに１５１円６０銭台をつけた。ブルームバーグ通信が、日銀の追加利上げに関して「１０月会合では急ぐ必要性は乏しい」と報道したことを受け、ドル高・円安が進