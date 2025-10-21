日本の新首相として自民党の高市早苗総裁が選出されたことを受け、韓国外交部は「政府は日本の新内閣と緊密に意思疎通していく」と明らかにした。【注目】奈良公園の“シカ唐辛子テロ犯”？渦中の韓国人が真相明かす外交部のイ・ジェウン報道官は10月21日の定例会見で、「韓日関係の肯定的な流れをつなげていくため、引き続き協力していく」と述べた。さらに、「韓日両国は激変する地政学的環境と貿易秩序のなかで、類似した立場を