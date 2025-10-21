シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門  4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。10月29日（水）24:59〜スタートの「セラピーゲーム」（日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送）。ツンデレフォトグラファー・三兎湊（みと みなと）役を、BMSG所属のダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYA。スパダリ獣医学生・生嶋静真（いくしま しずま）役を、オルタナティブ歌謡舞踊集