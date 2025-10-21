株式会社タムロンは、11月20日（木）発売の新製品「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」を対象としたモニターキャンペーンを実施する。発売前に新製品を試せるチャンスだ。 「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」は、従来の28-200mmクラスの製品よりも広角側の焦点距離を拡張。より幅広いシーンへの対応力を高めた高倍率ズームレンズ。価格は14万8,500円、ソニーE