札幌市中央区で住宅が燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。住宅から激しく火と煙がふき出しています。火事があったのは札幌市中央区南１５条西１５丁目の住宅です。１０月２１日午後３時ごろ、近隣の住民から「１階から火と煙が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で４０代の男性が煙を吸って体調不良を訴えていますが、命に別条はないということです。火の勢いはおさまりましたが、現在