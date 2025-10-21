自身が店長をつとめるコンビニエンスストアのトイレで、女性の下半身をスマートフォンで撮影しようとしたとして、男が逮捕されました。性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、広島県三次市西酒屋町の男（42）です。警察によると男は10月20日午後10時15分ごろ、勤務中の三次市内のコンビニエンスストアの女子トイレで、買い物に来た40代女性の下半身を自身のスマートフォンで撮影しようとした疑いです。調べに対し