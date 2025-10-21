ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が21日、盛況の中で開幕した。34年4カ月の思いを水面にぶつけた。SG初出場の柴田光（53＝群馬）は初日4Rに5号艇で登場。5番人気ながら3着に食い込んでみせた。注目エンジンの一つを背に、気配もいいようだ。「1走して十分戦えることが分かりました。一般戦の優勝戦メンバーと変わらないしね」とトレードマークのニッコリ笑顔。2日目以降も期待は膨らむ。ピットでひとき