10月、クマの出没が相次いでいる長野・飯田市でクマ1頭を駆除しました。飯田市上郷黒田では、10月6日以降、住宅の敷地などでクマが相次いで目撃されていました。市によりますと、10月17日午前7時ごろ、地区に設置したおりに1頭がかかっているのが見つかり、午後、山の中で駆除したということです。クマは体長105cm、体重41kgのメスで、親離れしたばかりの2歳と推定されるということです。目撃が続いていた個体と同一かは分かってい