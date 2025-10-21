皇居での任命式と認証式のため、首相官邸を出る高市早苗首相（中央）＝21日午後6時18分新首相に就いた高市早苗は、内閣制度が始まった1885年の初代伊藤博文から数えて66人目にして初の女性首相となる。奈良県や神戸大出身者としても初めて。64歳での就任は、高市を除く戦後首相36人の就任時の平均年齢63.6歳と同時期。歴代首相を各種データで分析した。（敬称略）吉田茂以降を選挙区、吉田より以前を出生地として歴代首相の「