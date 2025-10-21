酒造会社の通販サイトでジン190本以上をだまし取ったなどとして、海上自衛隊の元自衛官の男2人が再逮捕されました。警察によりますと三上淳平容疑者と山本裕也容疑者は不正に入手した他人のクレジットカード情報を酒造会社の通販サイトに入力し、ジン190本以上などをだまし取った疑いがもたれています。ジンはすべて同じ会社の商品で、三上容疑者が購入手続きを行い、山本容疑者が一部受け取っていたということです。2人は海上自衛