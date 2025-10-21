今オフに米大リーグ移籍を目指すかどうかが注目される巨人の岡本和真内野手が21日、川崎市のジャイアンツ球場で取材に応じ、ポスティングシステムを利用しての移籍について「球団の許可が必要なもので、僕がどうこうできるものではない。何とも言えない」と慎重に語った。チームは12日にクライマックスシリーズのファーストステージで敗退。その後、球団と協議はしていないという。順調なら来季中に海外フリーエージェント（FA