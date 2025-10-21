岩手・奥州市の車庫に、20時間にわたりとどまっていた子グマが捕獲されました。20日午後2時半ごろ、奥州市水沢八反町で事務所の車庫に子グマ1頭が侵入しました。子グマはそのまま車庫の中にとどまり続け、侵入から約20時間が経過した21日午前10時過ぎに子グマがわなにかかり、市はわなごと回収しました。警察によりますと、人への被害は確認されていません。市によりますと、捕獲した子グマは市内の山林に放したということです。