阿蘇郡西原村の俵山交流館「萌の里」で、白やピンクのコスモスの花が見頃を迎えています。「萌の里」では、種を時期をずらしてまくことで、花を長い期間楽しめるように工夫しています。夕暮れ時には、家族連れなどが夕焼けをバックに色とりどりのコスモスの花を楽しむ様子も見られました。見頃は10月いっぱいまで続きそうということです。