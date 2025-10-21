ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（５７）が２１日、都内で行われた「ベスト・ヘア２０２５」発表・表彰式に登場した。同賞の５０代の部を受賞した高嶋は「５０代後半になって、そろそろ女を諦めようと思っていた時期だったんですけれども、先輩方を見て『まだまだ行ける頑張らなきゃ！』と思った」と元気よくあいさつ。髪の毛については「母が早い時期から髪の毛が薄くなるタイプだったので、私は非常に気にしていた