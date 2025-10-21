Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤Î½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷À­¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡Ù¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë°ì¤ÄÆ°¤­¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌä¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡ÙÊÑ²½¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Þ¤¹¡×