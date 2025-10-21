12月26日（金）に渋谷WWWで開催されるEeveeの＜1st ワンマンライブ[BAKA]＞に､ダンスチームのFULLCAST RAISERZが出演することが発表された｡D.LEAGUEで活躍中のFULLCAST RAISERZは、2020年8月に株式会社フルキャストホールディングスにより結成されたダンスチームで､瀧澤彩夏からEeveeに改名した際の第一弾シングル「Drama」のミュージック・ビデオでもコラボレーションしており、今回は初めてEeveeのライブに参加することとなる｡な