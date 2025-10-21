２１日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出されたことを速報した。コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「私は高市さんとは考え方が異なることたくさんありますし、高市政権に懸念するところはたくさんありますけど、でも、政治家として、あの苦しい状況の中から、権力を取ってきたという実行力はこれはもうす