ここ最近、サムスンが次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズで、大型の標準モデル「Plus(+)」を廃止し、超薄型の後継モデル「Galaxy S26 Edge」に置き換えると噂されてきました。 ↑次期「Galaxy S26」シリーズの戦略変更！（画像提供／サムスン） ところが、同社がこの方針を断念し、Galaxy S26 Edgeの開発を中止してS26+を復活させると報じられています。 この情報は、サムスンの未発表製品に詳しいSammobileが独