トランプ米大統領は20日、今月末に予想される中国の習近平国家主席との首脳会談を契機に米中間で公正な貿易協定を締結できると話した。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスでオーストラリアのアルバニージー首相との首脳会談中に取材陣と対話し、「われわれは日本とも、そして韓国とも非常に公正な協定を結んだ。習主席とも非常に公正な協定を締結すると期待する」とした。その一方で「中国がわれわれと協定を結ばないなら大き