資料 香川県で「讃岐富士」と呼ばれる飯野山（丸亀市）。登山を通して交流を楽しむイベント「飯野山においでまい」が2025年11月8日に開かれます。 飯山高校の生徒と卒業生による市民団体「飯山友100プロジェクト」が、登山を通して自然に触れ、地域への愛着を持ってもらおうと企画しました。 登山道に設置されたキーワードを集めて謎解きに挑戦したり、下山後に参加者同士で交流しながらおにぎりを食べたり