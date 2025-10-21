気象台は、午後5時29分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を石垣市、竹富町に発表しました。また洪水警報を石垣市、竹富町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・石垣市、竹富町に発表 21日17:29時点石垣島地方では、22日朝まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。与那国島地方では、22日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□大雨警報【発表】・土砂