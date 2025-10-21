強い寒気の影響で各地で今季一番の寒さとなった、きょう。北海道では、北部の平野でも雪が積もりました。11月中旬並みの寒気が流れ込んだ影響で、今季一番の寒さとなった北海道。北部の幌加内町では、午後2時までの24時間で5センチの雪が降り、一面、銀世界が広がりました。記者「午前9時過ぎの東京駅前です。風が冷たく、多くの人が上着を着ています」東京都心でも最低気温13.9℃を記録し、今季一番の冷え込みとなりました。大学