（衆議院議長）「高市早苗君、237。高市早苗君を衆議院規則第18条第2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」21日、日本の憲政史上初の“女性”首相が誕生。首相指名選挙で、自民党の高市早苗総裁が選ばれました。“高市首相”の誕生を決定づけたのは…。20日、合意した、自民党と日本維新の会の連立です。（自民党高市総裁）「この度、わが党と、日本維新の会で、連立政権を樹立し、合意いたしました。