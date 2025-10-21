『戦争みたいな味がする』（グレイス・M・チョー 著／石山徳子 訳）集英社食の記憶は体験と深く結びついている。亡くなった私の祖母は（表向きは隠していたが）ジャガイモが嫌いだった。戦時中の記憶と不可分だったせいだ。書名から想像される通り『戦争みたいな味がする』もまた、戦争と食をめぐる家族の歴史を追ったノンフィクションである。「戦争みたいな味」は直接的には戦時中に配給された脱脂粉乳の味を指す。が、ここ