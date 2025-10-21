『本を読む人はうまくいく』（長倉顕太 著）すばる舎本書の著者は、累計1100万部のベストセラーを生み出してきた元編集者の作家兼プロデューサーだ。仕事柄、いわゆる成功者と多く会う中で、彼らの共通点はたくさんの本を読んでいることだと気づき、読書が人生を攻略する鍵になると考えるようになった。また、動画やSNSが全盛の時代においても、本はタイパ・コスパの面でも圧倒的に優れているのだともいう。2018年刊行の『モテ