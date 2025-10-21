「彼女はストイックな役作りをする女優。今回もふくよかな老け顔を披露、見事にリアルな母親像を作りこんでいます」（芸能関係者）【画像】「ふっくらした肉感がいい」池脇千鶴（43）が朝ドラで披露した“体のパーツ”が話題に。「これも役作りなのでは？」とさまざまな憶測を呼んでいる。9月29日にスタートしたNHK朝ドラ「ばけばけ」。ヒロイン松野トキの母親・フミを演じるのが、女優の池脇千鶴（43）だ。母親役で再注目される