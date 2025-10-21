10月21日発売の『東京カレンダー』2025年12月号では、「『銀座』の表と裏。」と題し、銀座の王道からツウのみぞ知る銀座の深部まで、銀座のリアルを徹底取材。特別増刊の表紙をSnow Man・向井康二が飾っている。【関連】Snow Man岩本照、力強いまなざしにドキッ！長い手足が存分に映える“超絶スタイル”グラビアで魅せる特別増刊で初の表紙を飾った向井。今回は銀座6丁目で“大人の男の洗練されたホテル使い”をテーマにしたシュ