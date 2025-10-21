新潟市西蒲区の柿畑で収穫直前だった柿が盗まれる被害がありました。警察が捜査しています。警察の調べによりますと、20日午前8時半頃から21日午前9時半頃までの間に、新潟市西蒲区の70代男性が所有する柿畑で、通称・おけさ柿が約360個（時価計約2万2000円相当）が何者かに盗まれました。男性から「柿が盗まれた」と110番通報がありました。男性は19本の木で柿を栽培していて、このうちの3本で収穫直前だった柿が盗まれたとみられ