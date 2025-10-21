SUPER★DRAGONが12月3日にリリースするメジャー4thシングル表題曲「Concealer」が、11月3日より放送のドラマ『悪いのはあなたです』のエンディング主題歌に起用。また、同曲は初回放送同日に先行配信リリースされる。 （関連：【画像あり】SUPER★DRAGON、12月3日リリースのメジャー4thシングル『Concealer』ジャケット写真2形態） 本ドラマは、『文春オンライン』で連載されていたふせでぃに