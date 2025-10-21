昨季までの2年間は日本ハムでプレーした加藤豪将氏(C)産経新聞社ブルージェイズは現地時間10月20日、本拠地でマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に4-3で逆転勝利。通算成績4勝3敗で、1993年以来の32年ぶりとなるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。【写真】加藤豪将氏が投稿した美人妻とコーチとの“3ショット”を見る2点を追う7回。一死二、三塁から1番のジョージ・スプリンガーが逆転3ランを放ち、満員の地元