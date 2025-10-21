瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになっています。夜も雲に覆われるでしょう。雨の降るところがある見通しです。 22日は前線に伴う雨雲が香川県を中心にかかり、昼前にかけて雨が降るでしょう。岡山県では夕方から次第に晴れる予想です。朝の最低気温は岡山と津山で13度、高松で14度でしょう。21日朝よりも低い気温になります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で19度になり、平年よりも低い気温が続きそうです。