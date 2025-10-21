日本野球機構（NPB）は21日、公式サイトを更新し、「SMBC日本シリーズ2025」テレビ中継／ネット中継のスケジュールを公開した。【画像】ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿セ・リーグは阪神タイガースが日本一を目指す。パ・リーグは、北海道日本ハムファイターズとの激戦を制した福岡ソフトバンクホークスが2年連続で進出。両チームによる日本シリーズは、2014年以来となる。【第1戦】 10月25日（土）18:30 みずほPayPayドーム