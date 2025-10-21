去年９月、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとされる男の裁判員裁判の第２回公判がきょう行われています。 【写真を見る】「首への圧迫があった」と司法解剖担当の医師三川町高齢者殺人事件起訴の男は「飲み過ぎたせいで覚えていない」（山形） 当時、男が被害者の首を絞めていたかなどについて事実関係の争いが続いていて、検察側は「首への圧迫があった」とする医師の証言を取り上げました。 殺人や住居侵入な