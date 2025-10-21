今年はサンマが豊漁だ。時事通信社水産部の川本大吾部長は「獲りすぎに伴う休漁措置が十数年ぶりに実施されたほどだが、サンマの資源状況が回復したわけではなく、この状況がいつまで続くかは未知数だ」という――。写真＝iStock.com／marucyan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／marucyan■不漁続きだったサンマが今年は豊漁この5年ほどサンマの不漁が続いていた。国内の水揚げ量は2014年までの約30年はおおむね20万トン以