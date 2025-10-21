ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が21日、盛況の中で開幕した。女子が活躍すれば盛り上がる。1Rでは守屋美穂が逃げて1着。そして6Rでは三浦永理（42＝静岡）が5コースから2着に入って3連単5万2980円の高配に貢献した。ただ、三浦はレース後のコメントが意外にもはじけない。「1マークはカカったけど、道中はめちゃくちゃ乗りづらかったです」背後から丸野一樹の猛烈な追い上げを受けたのも、乗り味が不