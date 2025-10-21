東レ・パンパシフィック・オープン1回戦でニコラ・バルトゥンコバと対戦する園部八奏＝21日、東京・有明テニスの森公園（ゲッティ＝共同）女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン第2日は21日、東京・有明テニスの森公園で行われ、シングルス1回戦で17歳の園部八奏（IMG）が19歳のニコラ・バルトゥンコバ（チェコ）に6―4、6―3でストレート勝ちし、2回戦に進んだ。内島萌夏（安藤証券）は2020年全豪オープン覇者のソフィ