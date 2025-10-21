◇パ・リーグCSファイナルステージ ソフトバンク2-1日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが日本ハムに勝利し、アドバンテージ1勝含む4勝3敗で日本シリーズ進出を決めました。試合後に行われた記者会見では、会長を務める王貞治氏がコメントしました。王氏は「本当見事な戦いでした。去年は3試合勝って本当に力でねじ伏せたという感じだったけど、今年は本当の意味で素晴らしいプロとしての戦いだったと思います」とコメ