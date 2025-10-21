国際会議で講演する日銀の氷見野良三副総裁＝21日午後、東京都千代田区日銀の氷見野良三副総裁は21日、国際政治や貿易、エネルギー問題などさまざまなリスクをテーマに有識者らが議論する国際会議で講演した。2008年のリーマン・ショックが世界的な景気後退につながったことを挙げ「危機は国境を越えて急速に広がる」と指摘した。「世界が様変わりしている」とも述べ、金融の健全性を確保する国際基準の刷新を訴えた。リーマン