長野県佐久市で２０２３年、８０歳代男性を車ではね、長和町内の山中に遺棄し、死亡させたとして、殺人罪と自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）などに問われた同市、無職佐藤英伸被告（３４）に対する裁判員裁判の初公判が２０日、長野地裁（坂田正史裁判長）であった。佐藤被告は起訴事実について、「（男性が）死亡してもやむを得ないと思っていたわけではない」などと一部否認した。起訴状などによると、佐藤被告