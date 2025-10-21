22日（水）も本州の南に前線が停滞し、西日本や東日本の太平洋側を中心に雨が降るでしょう。日本海側は晴れ間の出る所もありますが、北日本は雲が多く、日本海側を中心に所々で雨が降り、北海道では山沿いを中心に雪の降る所もありそうです。前線に近い伊豆諸島や南西諸島では雷を伴った非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。北から寒気が南下するため、全国的に平年を下回る気温の所が多くなり、関東では最高気温が15℃前後とな