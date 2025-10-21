埼玉・鴻巣市にあるJR高崎線の踏切で、電車と車が衝突する事故があり、JR高崎線の上下線で一時運転を見合わせました。21日午前8時45分頃、JR高崎線の鴻巣駅と北鴻巣駅の間にある踏切で、電車と車が衝突しました。警察によりますと、54歳の女性が運転する車が踏切の前で停止していましたが、何らかの原因で車が発進し、踏切内に侵入して走行中の電車と衝突したということです。女性は病院に搬送されましたが、命に別条はないという