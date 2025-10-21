日本野球機構（ＮＰＢ）は２１日、２５日に開幕する「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」のテレビ中継の予定を発表した。今年はセ・リーグ王者の阪神とパ・リーグ王者のソフトバンクが激突する。第１、３戦はＴＢＳが担当。第２戦はフジテレビが中継する。中継局は次の通り。第１戦（みずほペイペイドーム）ＴＢＳ第２戦（みずほペイペイドーム）フジテレビ／ＮＨＫ−ＢＳ第３戦（甲子園）ＴＢＳ／ＮＨＫ−ＢＳ第４