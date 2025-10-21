脱線事故の犠牲者を追悼する仮設の慰霊碑に捧げられた花やろうそく＝ポルトガル・リスボン/Portugal, Pedro Nunes/Reauters（ＣＮＮ）ポルトガルの首都リスボンで９月に発生した観光客ら１６人が死亡したケーブルカーの脱線事故について、破断したケーブルが乗客輸送の承認を受けておらず、運行会社の仕様にも適合していなかったことが分かった。当局が中間報告書を発表した。この事故では、歴史的な「グロリア線」のケーブルカー