小説家の川上未映子氏（４９）が２１日、都内で行われた「ベスト・ヘア２０２５」発表・表彰式に登場した。同賞の４０代の部を受賞した川上氏は「すばらしい方々と受賞の機会をいただけた」とほほえんだ。しかし「ずっと髪には子どものころからコンプレックスがあった」ともいう。「くせっ毛で太くて、いわゆるまとまらない髪。でも、ずっと一緒に生きてきた大事な一部」なのだそう。改めて「年を重ねるごとに髪も変化して