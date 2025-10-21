阪神などで活躍した元プロ野球選手で、現在は千葉スカイセイラーズのゼネラルマネジャー（ＧＭ）を務める星野おさむ氏が、幻に終わった藤川・阪神ｖｓ新庄・日本ハムの日本シリーズについて語った。千葉スカイセイラーズは、来季から国内最大規模のプロ野球独立リーグ「ルートインＢＣリーグ」に本加盟することが決定。星野氏は２１日、青野毅監督、吉田尚弘選手らとともに、拠点とする千葉県船橋市の松戸徹市長を表敬訪問した