20日夜、菊池市の県道交差点で男性がはねられる事故がありました。事故があったのは、菊池市泗水町田島の県道熊本菊鹿線です。警察によりますと、20日午後6時半頃、山鹿市蒲生に住む50歳の男性が運転する車が、近くに住む無職 古市光さん74歳をはねました。古市さんは病院に搬送されましたが、全身を打ち意識不明の重体です。現場は信号のない変則的な四差路で、付近には街灯もなく、車を運転していた男性は警察の調べに対し「音が