【モデルプレス＝2025/10/21】女優でアーティストの大原櫻子が21日、自身のInstagramを更新。自身で育てたインゲンを披露した。【写真】29歳美人歌手、自宅で育てた立派な野菜◆大原櫻子、自宅で育てたインゲン公開過去に自身のInstagramで自宅で育てたトマトを披露していた大原。この日の投稿では「トマトに引き続きインゲンさん マラカスのような音が出るので、『マラカスインゲン』と命名させていただきましたっ家庭菜園たのち